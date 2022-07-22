Суд арестовал имущество бизнесмена Быкова на 9,5 млн рублей

Суд арестовал имущество красноярского бизнесмена Анатолия Быкова по уголовному делу о руководстве преступным сообществом и убийстве. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По данным ведомства, наложен арест на шесть нежилых зданий и сооружений на общую сумму более 9,5 миллионов рублей.

Бизнесмен был задержан 7 мая 2020 года в Красноярске и отправлен под арест. В начале сентября прошлого года Быков был приговорен к 13 годам лишения свободы (прокурор просил 14) по ст. 17, п.п "з", "н" ст. 102 УК РСФСР (организация убийства двух лиц) и осужден к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.