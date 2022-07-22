В Челябинской области назначили временного министра имущества

Министр имущества Александр Богашов в июле был назначен заместителем губернатора.

Ольга Морозова занимает должность первого заместителя министра имущества региона. Исполнять обязанности министра она будет до назначения нового руководителя.

Исполнять обязанности министра имущества Челябинской области будет Ольга Морозова. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU .





