Anacondaz запретили выступать в Екатеринбурге за несколько часов до концерта

Группа Anacondaz заявила о об отмене концерта всего за несколько часов до выхода на сцену. Как рассказали сами музыканты в своем Telegram-канале, отмены выступления потребовало МВД.

"В общем привет, Екатеринбург, и пока - концерт сегодня по требованию МВД отменяется. Мы можем потом оспорить это решение в прокуратуре или каких-то еще "сказочных" инстанциях, а сегодня концерта не будет и мы обязаны уведомить людей об этом. Так что, такие пирожки. Друзья радоваться нет повода, но и грустить нет повода", - сказали музыканты.

Концерт должен был состояться сегодня на Cuba Beach Club.

Напомним, что Екатеринбург уже мало удивляет отмена выступлений популярных исполнителей. Так накануне Роспотребнадзор собрал достаточно заявлений от горожан, требующих вернуть деньги за несостоявшийся концерт украинского певца Макса Барских. Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего 27 горожанам организаторы концерта ООО "Ладошки Шоу" задолжали 220 тыс. рублей. Коллективный иск будет подан в суд в ближайшее время.