22 Июля 2022
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Заповедник &quot;Денежкин камень&quot; (2021) | Фото: пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны

В Прикамье откроют заповедник "Вишерский" для посетителей

Природный заповедник "Вишерский" в Пермском крае вновь открылся после запрета на посещение из-за высокой пожароопасности лесов, сообщает ТАСС со ссылкой на директора заповедника Павла Бахарева.

"Прошли погодные изменения в жизни заповедника: дождевые потоки вызвали приток воды в Вишере на 1,5 м. Сейчас вода стала уходить, но пока она выше летнего уровня примерно на 70 см. Такая погода привела к тому, что все сухие места были полностью пролиты. Поэтому с завтрашнего дня я подписал новый приказ об открытии заповедника вновь", - сообщил Бахарев.

По словам директора Вишерского заповедника, сейчас есть желающие на посещение охраняемой территории, также наступает самое подходящее время для этого - уходят комары и мошки. Кроме того, маршрут в заповеднике в основном горный, поэтому угрозы подтопления палаток нет.

Заповедник был закрыт для посещения с 18 июля на 14 календарных дней из-за установления на территории Красновишерского муниципального района высокого класса пожарной опасности. Однако сегодня было принято решение открыть заповедник досрочно, с 23 июля.

Теги: Вишерский, заповедник, закрытие для посещения, пожарная опасность



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Ранее 19.07.2022 16:30 Мск В Пермском крае закрыли для посещения природный заповедник "Вишерский"


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