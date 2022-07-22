В Прикамье откроют заповедник "Вишерский" для посетителей

Природный заповедник "Вишерский" в Пермском крае вновь открылся после запрета на посещение из-за высокой пожароопасности лесов, сообщает ТАСС со ссылкой на директора заповедника Павла Бахарева.

"Прошли погодные изменения в жизни заповедника: дождевые потоки вызвали приток воды в Вишере на 1,5 м. Сейчас вода стала уходить, но пока она выше летнего уровня примерно на 70 см. Такая погода привела к тому, что все сухие места были полностью пролиты. Поэтому с завтрашнего дня я подписал новый приказ об открытии заповедника вновь", - сообщил Бахарев.

По словам директора Вишерского заповедника, сейчас есть желающие на посещение охраняемой территории, также наступает самое подходящее время для этого - уходят комары и мошки. Кроме того, маршрут в заповеднике в основном горный, поэтому угрозы подтопления палаток нет.

Заповедник был закрыт для посещения с 18 июля на 14 календарных дней из-за установления на территории Красновишерского муниципального района высокого класса пожарной опасности. Однако сегодня было принято решение открыть заповедник досрочно, с 23 июля.