22 Июля 2022
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Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX на старте 27.05.20. (2020) | Фото: twitter.com/elonmusk

Российские космонавты три раза слетают на МКС на кораблях Crew Dragon

Соглашение с США о перекрестных полетах на МКС предполагает три полета российских космонавтов на американских кораблях Crew Dragon. Об этом сообщил командир отряда российских космонавтов Олег Кононенко, говорится в Telegram-канале Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

По словам Кононенко, первый российский космонавт, который войдет в такой экипаж, - Анна Кикина. Она полетит на Crew Dragon в конце сентября текущего года. Полет ее коллег на корабле "Союз" запланирован на 21 сентября.

Напомним, ранее экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнивал программу пилотируемых космических полетов США с "батутом".

Теги: Crew Dragon, МКС, космонавты



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