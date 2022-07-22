Российские космонавты три раза слетают на МКС на кораблях Crew Dragon

Соглашение с США о перекрестных полетах на МКС предполагает три полета российских космонавтов на американских кораблях Crew Dragon. Об этом сообщил командир отряда российских космонавтов Олег Кононенко, говорится в Telegram-канале Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

По словам Кононенко, первый российский космонавт, который войдет в такой экипаж, - Анна Кикина. Она полетит на Crew Dragon в конце сентября текущего года. Полет ее коллег на корабле "Союз" запланирован на 21 сентября.

Напомним, ранее экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнивал программу пилотируемых космических полетов США с "батутом".