Волонтер рассказал, что не дождался обещанных Смольным подарков

22 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика Санкт-Петербург
волонтер, петербург, лп (2022) | Фото: Pr Scr https://vk.com/passtransportspb

Волонтер рассказал, что не дождался обещанных Смольным подарков

Смольный, по всей видимости, «прокатил» добровольца, принимавшего участие в июне в акции для водителей. Об этом обиженный волонтер рассказал в социальной сети, указав, что не получил обещанных за участие в акции подарков.

Комитет по транспорту в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал информацию о прошедшей в центре города в зоне платной парковки акции. Волонтеры информировали водителей о необходимости вовремя оплачивать стоянку во избежание получения штрафов.

волонтер, петербург, лп(2022)|Фото: Pr Scr https://vk.com/passtransportspb

Интересно, что в комментариях появился пользователь, который участвовал в качестве волонтера в июне в подобной акции. Молодой человек рассказал, что его якобы «кинули» на благодарность и даже не подарили проездную карту «Подорожник», ручку и сувениры от Центра городских волонтеров (блокнот, кошелечек для карты).

соцсети, скрин, петербург, лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

Примечательно, что Центр городских волонтеров курирует Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Напомним, СМИ обратили внимание, что обещанные Смольным волонтеры не помогли петербуржцам на втором этапе транспортной реформы. Очередная инициатива команды губернатора Петербурга Александра Беглова по информированию граждан о вводимых изменениях провалилась.

Теги: волонтер, алексндр беглов, смольный, информирование граждан



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети