Волонтер рассказал, что не дождался обещанных Смольным подарков

Смольный, по всей видимости, «прокатил» добровольца, принимавшего участие в июне в акции для водителей. Об этом обиженный волонтер рассказал в социальной сети, указав, что не получил обещанных за участие в акции подарков.

Комитет по транспорту в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал информацию о прошедшей в центре города в зоне платной парковки акции. Волонтеры информировали водителей о необходимости вовремя оплачивать стоянку во избежание получения штрафов.

Интересно, что в комментариях появился пользователь, который участвовал в качестве волонтера в июне в подобной акции. Молодой человек рассказал, что его якобы «кинули» на благодарность и даже не подарили проездную карту «Подорожник», ручку и сувениры от Центра городских волонтеров (блокнот, кошелечек для карты).

Примечательно, что Центр городских волонтеров курирует Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Напомним, СМИ обратили внимание, что обещанные Смольным волонтеры не помогли петербуржцам на втором этапе транспортной реформы. Очередная инициатива команды губернатора Петербурга Александра Беглова по информированию граждан о вводимых изменениях провалилась.