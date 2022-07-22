22 Июля 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Пожарная машина (2022) | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Площадь лесных пожаров в Югре выросла почти вдвое, но власти утверждают, что ситуация под контролем

В Югре на сегодняшний день действует 28 лесных пожаров на площади 1951,53 гектара. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе департамента недропользования и природных ресурсов.

За сутки площадь пожаров выросла почти в два раза. Так, накануне в регионе действовало 24 лесных пожара на площади 1,1 тыс. га.

Однако в департаменте недропользования, несмотря на то, что обстановка с пожарами пока не улучшается, заверяют, что ситуация контролируемая. Восемь лесных пожаров на площади 581,53 гектара локализованы.

В ликвидации возгораний задействованы 573 человека и 11 единиц техники. В мониторинге и тушении пожаров - 18 воздушных судов.

"Призываем югорчан соблюдать правила пожарной безопасности на природе и на период высокого класса пожарной активности минимизировать посещение лесов", - говорится в сообщении.

Теги: лесной пожар, природный пожар, локализация, депнедра



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