Хлебокомбинат "СМАК" переедет на окраину Екатеринбурга к 2030 году

Хлебокомбинат "СМАК", расположенный в центре Екатеринбурга, переедет на окраину только к 2030 году. Об этом, подводя итоги недели, рассказал глава города Алексей Орлов.

"В среду я посетил новую площадку хлебокомбината "СМАК". Сегодня здесь уже производится 40 тонн продукции в сутки. А лет через 8-10 удастся полностью свернуть производство в центре города", - сообщил градоначальник.

Напомним, что еще с 2019 года новый хлебозавод возводят в Октябрьском районе недалеко от аэропорта "Кольцово". О том, что производство переедет на окраину мы сообщали еще в апреле прошлого года.