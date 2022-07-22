22 Июля 2022
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Хлеб (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Хлебокомбинат "СМАК" переедет на окраину Екатеринбурга к 2030 году

Хлебокомбинат "СМАК", расположенный в центре Екатеринбурга, переедет на окраину только к 2030 году. Об этом, подводя итоги недели, рассказал глава города Алексей Орлов.

"В среду я посетил новую площадку хлебокомбината "СМАК". Сегодня здесь уже производится 40 тонн продукции в сутки. А лет через 8-10 удастся полностью свернуть производство в центре города", - сообщил градоначальник.

Напомним, что еще с 2019 года новый хлебозавод возводят в Октябрьском районе недалеко от аэропорта "Кольцово". О том, что производство переедет на окраину мы сообщали еще в апреле прошлого года.

Теги: Екатеринбург, СМАК, хлебокомбинат



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