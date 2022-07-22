Суд на Южном Урале отправил под домашний арест заместителя главврача больницы по делу о мошенничестве с ковидными выплатами

Суд в Челябинской области отправил под домашний арест на два месяца заместителя главврача больницы, подозреваемого в мошенничестве при получении выплат, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2020-2022 г. он включил себя в комиссию по работе с пациентами, больными COVID-19, для получения денежной социальной выплаты, но участия в этой комиссии не принимал.

Ранее по подозрению в мошенничестве с ковидными выплатами был задержан главврач больницы.