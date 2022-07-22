22 Июля 2022
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Экономика За рубежом Украина
пшеница, зерно, кубань, сельское хозяйство (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна

Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна На нём стоят подписи министра инфраструктуры Украины, министра обороны Турции и генсека ООН Антонио Гутерреша. Аналогичный документы турки и ООН подпишут с представителями России.

Прямого соглашения между Украиной и РФ не будет, уточняет telegram-канал Mash. Украинская сторона сообщает, что будет контролировать порты "Одесса", "Черноморск" и "Южный". Там, по информации местных СМИ, смогут находиться только связанные с экспортом зерна, пищевых продуктов и удобрений судна.

Политолог Максим Жаров в своём Telegram-канале написал, что "стамбульский конфуз" повторяется дважды.

"С той лишь разницей, что на этот раз Москва догадалась организовать в ключевых информагентствах информационное сопровождение "сделки века" (довольно невнятное и, тем самым, ещё более настораживающее, надо сказать). Так что ждём первого подорвавшегося на украинской мине близ Одессы судна с зерном и новой медиа-"бучи" в иноСМИ по этому поводу", - полагает Жаров.

Теги: Зерно, Стамбул, соглашение



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