22 Июля 2022
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Вакцина от коронавируса &quot;Спутник V&quot; (2021) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Первая партия назальной вакцины от коронавируса поступит в Югру в течение двух месяцев

Первая партия назальной вакцины от коронавируса поступит в Югру в течение двух месяцев. Об этом во время прямого эфира сообщил глава окружного депздрава Алексей Добровольский, передает корреспондент Накануне.RU.

"Их производство налажено, в ближайшие месяцы они будут произведены в нужном количестве, и мы ожидаем их поступления на рынок", – сообщил он, добавив, что вакциной будут обеспечены все медучреждения и прививочные кабинеты.

Препарат состоит из двух компонентов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели.

Согласно инструкции, противопоказаниями для применения назальной вакцины являются тяжелые аллергические реакции, гиперчувствительность к компонентам препарата и острые заболевания.

С осторожностью следует применять вакцину при хронических заболеваниях печени и почек, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях центральной нервной системы, при остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах и перикардитах.

Отмечается, что препарат не противопоказан во время беременности и в период грудного вскармливания.

Напомним, Минздрав России зарегистрировал назальную форму вакцины "Гам-ковид-вак" ("Спутник V") 1 апреля. Она разработана НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.

Теги: назальная вакцина, коронавирус



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