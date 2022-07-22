Генпрокуратура требует изъять имущество на 130 млн рублей у бывшего инспектора ГИБДД Москвы

Генеральная прокуратура РФ потребовала через суд изъять незаконно нажитое имущество на 130 миллионов рублей у бывшего инспектора ГИБДД Москвы Сергея Кузнецова.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Кузнецов за время службы приобрел и оформил в свою собственность, а также на своих родственников автомобиль и 23 объекта недвижимости, семь из которых расположены в ОАЭ и Болгарии.

Отмечается, что сведений о законности источников, за счет которых приобреталось имущество, не имеется.

Кроме того, в индивидуальных банковских сейфах, открытых Кузнецовым, обнаружены денежные средства в размере 23 тысяч 850 евро, 60 тысяч долларов, более 48 млн рублей. Законность происхождения этих средств также не подтверждена.

Напомним, ранее Генпрокуратура потребовала конфисковать у экс-главы ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, а также другое имущество на общую сумму в размере 83 млн рублей.