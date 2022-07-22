Прокуратура обжаловала оправдательный приговор художнице Цветковой*

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор суда в Комсомольске-на-Амуре, вынесенный художнице Юлии Цветковой* (*внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов). Об этом в соцсетях сообщила мать девушки.

Об оправдательном приговоре по делу Цветковой* стало известно 15 июля. Процесс длился три года. Девушку оправдали по реабилитирующим основаниям. Прокуратура при этом запрашивала дл Цветковой* три года колонии.

Гособвинение воспользовалось своим правом подать апелляционную жалобу в 10-дневный срок после вынесения приговора.

Дело на Цветкову* завели в 2019 году. Поводом стали рисунки художницы, опубликованные в ее группе "Монологи вагины" в соцсети "ВКонтакте". Следствие сочло их порнографией, а публикацию – распространением порнографических материалов.

Сначала Цветкова* по решению суда находилась под домашним арестом, потом меру пресечения изменили на подписку о невыезде.