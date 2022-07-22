Ватикан заявил об опасности раскола в римо-католицизме

22 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество За рубежом
хорхе мария бергольо, франциск первый, папа римский (2013) | Фото: izvestia.ru

Ватикан заявил об опасности раскола в римо-католицизме

Ватикан опубликовал специальное заявление об опасности раскола в римо-католической церкви (РКЦ) по поводу организации немецких римо-католиков "Синодальный путь".
Читайте также:

Движение уже много лет выступает за признание церковной нормой в римо-католицизме половых извращений, которые благословляет как "браки", абортов, женского священства и другие "прогрессивные" явления. В том числе объединение с протестантами, которые вообще не признают примата римского папы. В феврале организация призвала римского папу официально одобрить содомию.

В заявлении Ватикана говорится, что "Синодальный путь" "не имеет силы принуждать епископов и верующих к принятию новых способов управления и новых подходов к доктрине и морали". Также недопустимо создавать новые церковные структуры и вводить новые доктрины, так как это несет угрозу единству , а те, кто отделяютя от нее, "слабеют, гниют и умирают", как указал римский папа Франциск.

В 2023 году должно состояться заседание Синода католических епископов, которое, по мнению некоторых экспертов, может привести к расколу в РКЦ. Видимо, Ватикан старается этого не допустить, поскольку вскоре запланировано объединение с Фанаром, который выдает себя за главу православного мира. Также Ватикан старается поддерживать хорошие отношения с РПЦ, и открытое признание содомии сейчас ни к чему.

При этом Ватикан неофициально поддерживает половые извращения, что недавно дал понять заместитель секретаря Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни Габриэль Гамбино, заявив об уважении ко всем и всему. Но открыто это признавать он не может. Как и открыто выступить против. Поэтому Ватикан находится в сложном положении, считает Эксперт по церковно-политическим вопросам Александр Вознесенский.

"Ранее я думал, что раскол РКЦ произойдет в ближайшие 5 лет, но, судя по ситуации, предельные сроки могут составить даже 2-3 года, а может, еще раньше. Раскол католической церкви в Германии однозначно будет иметь цепную реакцию и станет самым большим расколом РКЦ после эпохи Реформации, а может, и вообще сведет ее до размеров управления католиками в Италии и нескольких других странах", - написал Вознесенский.

Теги: Ватикан, церковь, католицизм, католики, Германия, раскол



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети