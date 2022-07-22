Ватикан заявил об опасности раскола в римо-католицизме

Ватикан опубликовал специальное заявление об опасности раскола в римо-католической церкви (РКЦ) по поводу организации немецких римо-католиков "Синодальный путь".

Движение уже много лет выступает за признание церковной нормой в римо-католицизме половых извращений, которые благословляет как "браки", абортов, женского священства и другие "прогрессивные" явления. В том числе объединение с протестантами, которые вообще не признают примата римского папы. В феврале организация призвала римского папу официально одобрить содомию.

В заявлении Ватикана говорится, что "Синодальный путь" "не имеет силы принуждать епископов и верующих к принятию новых способов управления и новых подходов к доктрине и морали". Также недопустимо создавать новые церковные структуры и вводить новые доктрины, так как это несет угрозу единству , а те, кто отделяютя от нее, "слабеют, гниют и умирают", как указал римский папа Франциск.

В 2023 году должно состояться заседание Синода католических епископов, которое, по мнению некоторых экспертов, может привести к расколу в РКЦ. Видимо, Ватикан старается этого не допустить, поскольку вскоре запланировано объединение с Фанаром, который выдает себя за главу православного мира. Также Ватикан старается поддерживать хорошие отношения с РПЦ, и открытое признание содомии сейчас ни к чему.

При этом Ватикан неофициально поддерживает половые извращения, что недавно дал понять заместитель секретаря Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни Габриэль Гамбино, заявив об уважении ко всем и всему. Но открыто это признавать он не может. Как и открыто выступить против. Поэтому Ватикан находится в сложном положении, считает Эксперт по церковно-политическим вопросам Александр Вознесенский.

"Ранее я думал, что раскол РКЦ произойдет в ближайшие 5 лет, но, судя по ситуации, предельные сроки могут составить даже 2-3 года, а может, еще раньше. Раскол католической церкви в Германии однозначно будет иметь цепную реакцию и станет самым большим расколом РКЦ после эпохи Реформации, а может, и вообще сведет ее до размеров управления католиками в Италии и нескольких других странах", - написал Вознесенский.