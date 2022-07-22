Строители Екатеринбурга на месяц перекроют улицы Фонвизина, Коминтерна и Коуровскую

9 августа на улице Фонвизина в Кировском районе стартуют работы по строительству сетей водоснабжения к дому №8 на Фонвизина. В связи с этим движение транспорта по участку будет закрыто вплоть до 8 сентября, сообщили Накануне.RU в мэрии Екатеринбурга.

Работы будет проводить ЕМУП "Водоканал". Он же с 9 сентября по 9 октября перекроет проезд по улице Коминтерна из-за укладки сетей водоснабжения к дому № 14.

Улицу Коуровская Железнодорожного района тоже перекроют в августе, но на более малый срок - с 8 по 12 число месяца АО "Газмонтаж" проведут на участке установку теплосетей.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. В этом екатеринбуржцам поможет информационная карта, где опубликованы актуальные сведения о проводимых дорожных работах.