Россия и Украина не будут подписывать друг с другом соглашение по зерну - Подоляк

В Стамбуле не будет прямого подписания соглашения между Россией и Украиной. Обе стороны подпишут одинаковые договоры с Турцией и ООН, заявил помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, его словам приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Турцию прибыл министр обороны России Сергей Шойгу для подписания соглашения с Турцией.

В схеме вывоза украинского зерна через Черное море Турция выступит посредником (но также и покупателем части зерна).