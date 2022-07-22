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Политика В России За рубежом Украина
Реджеп Тайип Эрдоган (2019) | Фото: Пресс-служба Кремля

Россия и Украина не будут подписывать друг с другом соглашение по зерну - Подоляк

В Стамбуле не будет прямого подписания соглашения между Россией и Украиной. Обе стороны подпишут одинаковые договоры с Турцией и ООН, заявил помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, его словам приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Турцию прибыл министр обороны России Сергей Шойгу для подписания соглашения с Турцией.

В схеме вывоза украинского зерна через Черное море Турция выступит посредником (но также и покупателем части зерна).

Теги: украинское зерно, россия, украина, соглашение, дипломатия, стамбул



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Развитие сюжета:

Ранее 22.07.2022 15:05 Мск Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна

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