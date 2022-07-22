В Магнитогорске водитель сбил женщину с младенцем на пешеходном переходе

В Магнитогорске автомобиль сбил женщину с трехмесячным ребенком, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

ДТП произошло вечером 21 июля в районе дома №23 по улице Зеленый Лог. Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД города, 34-летний водитель Киа Рио, не имея права управления транспортными средствами, совершил наезд на маму с грудным ребенком на руках, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенок получил травмы. После оказания медицинской помощи девочке назначено амбулаторное лечение. 23-летней женщине оказана разовая медицинская помощь.

По факту ДТП проводится административное расследование. На водителя составили административные протоколы.