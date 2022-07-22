22 Июля 2022
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Происшествия Челябинская область
полиция (2019) | Фото: Накануне.RU

В Магнитогорске водитель сбил женщину с младенцем на пешеходном переходе

В Магнитогорске автомобиль сбил женщину с трехмесячным ребенком, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

ДТП произошло вечером 21 июля в районе дома №23 по улице Зеленый Лог. Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД города, 34-летний водитель Киа Рио, не имея права управления транспортными средствами, совершил наезд на маму с грудным ребенком на руках, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенок получил травмы. После оказания медицинской помощи девочке назначено амбулаторное лечение. 23-летней женщине оказана разовая медицинская помощь.

По факту ДТП проводится административное расследование. На водителя составили административные протоколы.

Теги: ДТП, ребенок,



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