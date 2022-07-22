22 Июля 2022
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Экономика В России
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Глобальная рецессия может ослабить рубль – ЦБ

Центральный банк России озвучил факторы, которые могут привести к ослаблению рубля и более значительному чем в базовом сценарии снижению потенциала российской экономики.

"Набор рисков со стороны внешних условий может иметь как проинфляционные, так и дезинфляционные эффекты. Проинфляционное влияние может оказать дальнейшее усиление внешних торговых и финансовых ограничений, которое приведет к ослаблению рубля и большему, чем ожидается в базовом сценарии, снижению потенциала российской экономики. Ограничения на стороне предложения могут, в частности, усилиться из-за медленного восполнения запасов готовой продукции, сырья и комплектующих в случае сохранения негативных тенденций в динамике импорта. В свою очередь реализация растущих рисков глобальной рецессии может дополнительно ослабить внешний спрос на товары российского экспорта и, как следствие, привести к ослаблению рубля. Дезинфляционное влияние может оказать сохранение значительного профицита торгового баланса в условиях более устойчивой динамики экспорта по сравнению с динамикой импорта", - говорится в сообщении регулятора.

Между тем, рубль немного потерял и на фоне сегодняшних внутренних событий: ЦБ снизил ключевую ставку сильнее, чем ожидалось – сразу на 1,5% - до 8%.

Теги: курс рубля, рецессия, цб



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