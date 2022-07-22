Суд отправил под домашний арест проректора РАНХиГС

Тверской суд отправил под домашний арест проректора РАНХиГС Ивана Федотова, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Мера избрана 12 июля, сообщается на сайте суда.

Федотова подозревают в хищении денежных средств путем мошенничества (ч. 4, ст. 159 УК).

Источник РБК сообщил, что проректор РАНХиГС проходит по одному делу с ректором вуза Владимиром Мау.

Напомним, 30 июня Тверской суд Москвы отправил Мау под домашний арест до 7 августа по делу о мошенничестве, общий ущерб по которому превышает 21 млн рублей. Также Мау вместе с бывшим замминистра просвешения РФ Мариной Раковой обвиняются в фиктивном трудоустройстве в вуз 12 человек.