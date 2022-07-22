США опасаются, что Китай собьет над Тайванем самолет с Нэнси Пелоси

США опасаются, что Китай объявит бесполетную зону над Тайванем из-за намечающегося визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на остров, а ее самолет может быть сбит в воздухе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

В администрации Джо Байдена опасаются также, что Китай также может направить истребители к Тайваню, что может вызвать ответ США и Тайваня. Но чтó это будет за ответ, неясно. В последние месяцы Китай неоднократно посылал военные самолеты в самопровозглашенную зону ПВО Тайваня, заявляя, что не нарушает никакого международного права, и обычно это приводило к тому, что Тайвань просто поднимал в воздух свои истребители.

По словам трех источников, Пелоси планировала поездку на Тайвань в ближайшие недели. Другие члены Конгресса и бывшие официальные лица США уже были на Тайване в этом году, но Пелоси станет самым высокопоставленным законодателем США, посетившим Тайвань за последние 25 лет. И Китай предупредил, что ответные меры будут решительными.

"Если США будут настаивать на том, чтобы идти по неверному пути, Китай определенно предпримет самые решительные меры для твердой защиты своего национального суверенитета и территориальной целостности", - заявил на пресс-конференции представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Япония также допускает возможность проведения КНР тайваньской военной операции. В докладе Минобороны Японии уровень такой угрозы оценивается как "чрезвычайно высокий". Там подчеркивают, что разница в военной мощи КНР и Тайваня с каждым годом только увеличивается.

Байден сказал, что знает об опасениях американских военных. Пелоси же заявила, что важно продемонстрировать поддержку Тайваню, но она не будет обсуждать какие-либо планы своей поездки из соображений безопасности. Представитель Госдепартамента Нед Прайс тоже отклонил вопросы о поездке, назвав ее на данный момент "гипотетической".

При этом Прайс повторил, что администрация Байдена по-прежнему придерживается своей политики "одного Китая" и США не имеют дипломатических отношений с Тайванем, но зато имеют "прочные неофициальные" отношения.

Пресс-секретарь тайваньского представительства в США Сабина Чанг заявила CNN, что остров не получал никакой информации о планируемом визите Пелоси на Тайвань. Сообщается, что она планировала приехать на Тайвань еще в апреле, но тогда из-за ковида поезда была перенесена.

В последние годы Тайвань стал свидетелем потока визитов американских делегаций, особенно после того, как в марте 2018 года президент Дональд Трамп подписал закон о поездках на Тайвань. Согласно подсчетам CNN, с тех пор официальные лица и законодатели США совершили более 20 поездок на остров, который все признают территорией Китая, но фактически является протекторатом США с 1949 года.

Адмирал Тайваня в отставке Ли Симин призвал к широкомасштабной военной реформе в свете возрастающей "китайской угрозы". Он считает, что Тайваю и США нужно договориться о разделении зон ответственности в возможном военном конфликте. Тайвань мог бы взять на себя ответственность за ближний бой, а США - за поражение противника на дальнем расстоянии.

США, судя по заявлениям, готовят дипломатическое признание Тайваня как отдельного государства, считает китаевед Николай Вавилов. Так, на днях бывший глава Пентагона Марк Эспер заявил, что политика "одного Китая" изжила себя.

"Раньше никто публично из высокопоставленных американских политиков, даже бывших, такое не говорил. То есть США должны признать Тайвань как суверенное государство и ввести его в состав международных организаций, прежде всего ООН. Это фактически означает, что часть американских элит готова к прямой конфронтации с Китаем", - сказал Вавилов на радио "Спутник".

Это связано с тем, что после выборов 2024 года на Тайване с большой вероятностью придут к власти сторонники интеграции с Китаем, и власти острова спешат, провоцируя США на признание независимости.