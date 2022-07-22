Гособвинение на прениях озвучило меру наказания подрывнику православной гимназии в Серпухове

В Серпуховском горсуде идут прения по делу Владислава Струженкова, которому грозит срок за взрыв в православной гимназии в декабре 2021 г. Прокурор предложила приговорить подсудимого к 14 годам колонии. Действия обвиняемого квалифицированы как попытка массового убийства.

"Путём частичного сложения наказаний прошу назначить ему общий срок наказания в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - цитирует "Ъ" заявление прокурора.

Гособвинитель также потребовала назначить обвиняемому штраф в размере более 200 тыс. руб. При этом прокурор заявила, что учла в качестве смягчающих обстоятельств юный возраст подсудимого (ему 18 лет), полное возмещение материального ущерба, признание вины.

Напомним, в МВД ранее сообщили, что устроивший взрыв Серпуховском женском монастыре был в прошлом воспитанником церковно-приходской школы при обители. При взрыве, который произошел 13 декабря, пострадали 10 детей, а также сам Струженков, которому пришлось ампутировать ногу. Ему назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном изготовлении взрывчатки по факту нападения на гимназию при монастыре в Серпухове.