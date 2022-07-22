22 Июля 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Ми-8, ЮТэйр, Ми-8 ЮТэйра (2017) | Фото: ермак-инфо.рф

В Тюменской области перевозчик наживался на жителях отдаленных территорий: тариф был завышен на 30%

Уральская транспортная прокуратура выявила нарушения прав пассажиров при продаже авиабилетов на субсидированные рейсы в труднодоступные населенные пункты Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Во время проверки выяснилось, что компания "ЮТэйр-Вертолетные услуги" необоснованно наживалась на пассажирах.

С апреля 2022 года перевозчик взимал агентское вознаграждение сверх предельных тарифов, утвержденных правительством региона. По представлению транспортной прокуратуры нарушения устранены, стоимость билетов снижена на 30%.

Теги: ЮТэйр-Вертолетные услуги, тариф, субсидированные рейсы



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