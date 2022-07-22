В Тюменской области перевозчик наживался на жителях отдаленных территорий: тариф был завышен на 30%

Уральская транспортная прокуратура выявила нарушения прав пассажиров при продаже авиабилетов на субсидированные рейсы в труднодоступные населенные пункты Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Во время проверки выяснилось, что компания "ЮТэйр-Вертолетные услуги" необоснованно наживалась на пассажирах.

С апреля 2022 года перевозчик взимал агентское вознаграждение сверх предельных тарифов, утвержденных правительством региона. По представлению транспортной прокуратуры нарушения устранены, стоимость билетов снижена на 30%.