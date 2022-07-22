"Не хотела ложиться спать". На Урале женщину собираются поместить в психбольницу за убийство 8-летней дочери

В Нижних Сергах завершили расследование дела об убийстве 8-летней девочки собственной матерью. Инцидент произошел в одной из деревень района 26 октября 2021 года. Как позднее пояснила сама подозреваемая, ребенок капризничал и не хотел ложиться спать.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, 34-летняя подозреваемая нанесла своей дочери несколько ударов кухонным ножом, от чего та через непродолжительное время скончалась на месте происшествия. Позднее проводились судебно-медицинская, психолого-психиатрическая, медико-криминалистические, молекулярно-генетические и биологические экспертизы. Согласно заключению, женщина страдает психическим заболеванием, который не дает возможность осознавать характер своих действий. В связи с этим она признана невменяемой.

"О жуткой истории, о которой идет речь, стало известно от матери погибшей девочки. 26 октября в 02.45 женщина, 1987 года рождения, позвонила в дежурную часть полиции Нижних Серег и рассказала, что к ней в частный дом в деревне Уфа-Шигири проник некий бородатый мужчина и зарезал ее малолетнюю дочь. Когда представители МВД в срочном порядке прибыли на указанный адрес, стало понятно, что никакого маньяка в мужском обличье в реальности не было. Чудовищную расправу над собственным ребенком учинила сама заявительница, о чем она вскоре дала признательные показания сыщикам уголовного розыска. Якобы малышка капризничала и не хотела ложиться спать. Этого оказалось достаточно, чтобы схватить нож и неоднократно вонзить его в тело несовершеннолетней. Ранения стали не совместимыми с жизнью", - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, подозреваемая не состояла на учете в ПДН, однако ранее обследовалась у специализированных медработников. Окровавленный нож женщина выбросила в выгребную яму, откуда его достали при помощи специального магнита.

Свердловчанке вменяют п."в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Следствие продолжает выяснять причины и условия, которые способствовали трагедии. Материалы уголовного дела направлены в суд для решения вопроса о применении в отношении женщины принудительных мер медицинского характера.