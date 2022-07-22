В Тюмени на улице образовался провал
В Тюмени произошел провал асфальта. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.
Опасный участок дороги оградили. Проезд для транспорта закрыт.
"В связи с ремонтом дорожного полотна закрыт проезд для транспорта по улице 50 лет ВЛКСМ под путепроводом по улице Монтажников в сторону улицы Республики. Водителям необходимо руководствоваться временными дорожными знаками", - говорится в сообщении ведомства.
На фото, опубликованном ГИБДД можно увидеть, что большой провал на одном из участков в покрытии дороги.