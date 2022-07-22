22 Июля 2022
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В Тюмени провалился асфальт (2022) | Фото: ГИБДД по Тюменской области

В Тюмени на улице образовался провал

В Тюмени произошел провал асфальта. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

Опасный участок дороги оградили. Проезд для транспорта закрыт.

"В связи с ремонтом дорожного полотна закрыт проезд для транспорта по улице 50 лет ВЛКСМ под путепроводом по улице Монтажников в сторону улицы Республики. Водителям необходимо руководствоваться временными дорожными знаками", - говорится в сообщении ведомства.

В Тюмени провалился асфальт(2022)|Фото: ГИБДД по Тюменской области

На фото, опубликованном ГИБДД можно увидеть, что большой провал на одном из участков в покрытии дороги.

Теги: асфальт, дорога, 50 лет ВЛКСМ



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