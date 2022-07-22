ЦБ: Инфляция в 2022 году составит 12-15%

Центральный банк России скорректировал прогноз по инфляции на этот год и по курсу рубля.

Регулятор считает, что годовая инфляция в 2022 году снизится до 12-15%, в 2023 году она составит 5-7%, а в 2024 вернется к целевому показателю в 4%.

В ЦБ заявили о дефляции в июне. "Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. В июне годовая инфляция снизилась до 15,9% (после 17,1% в мае) и, по оценкам на 15 июля, уменьшилась до 15,5%", - говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Аналитики ЦБ считают, что дефляция стала возможна из-за коррекции цен после резкого роста в марте.

"В июле инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий заметно уменьшились и достигли уровней весны 2021 года, во многом отражая укрепление рубля и общее замедление инфляции. Инфляционные ожидания профессиональных аналитиков на среднесрочную перспективу находятся вблизи 4%", - добавили в ЦБ.

В целом в Банке России видят важными факторами инфляции ситуацию с обменным курсом рубля, эффективностью импортозамещения, масштабом и скоростью восстановления импорта.