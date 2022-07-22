22 Июля 2022
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Общество Челябинская область
школьная форма (2014) | Фото:

В Челябинской области родителям придется заплатить за комплект школьной формы минимум 5 тысяч рублей

В Челябинске родителям придется заплатить за комплект школьной формы от 5 тыс. до 22,5 тысяч рублей. Такие данные приводит Контрольно-счетная палата региона, передает корреспондент Накануне.RU.

КСП проанализировала траты родителей при подготовке к новому учебному году на школьную форму. Цена комплекта для мальчиков, в который входят брюки, три сорочки, пиджак или жилет, варьируется от 5,4 тыс. до 21,4 тыс. рублей.

За комплект для девочек придется заплатить от 5 тыс. до 22,5 тыс. рублей. В него входят юбка, три блузки, пиджак или жилет.

Теги: школьная форма, КСП, школа,



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