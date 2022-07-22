22 Июля 2022
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Автомобиль &quot;Лада Гранта&quot;, за рулем которого был задержан несовершеннолетний (2022) | Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

Госавтоинспектор в Екатеринбурге остановил автомобиль с 15-летним водителем

Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга задержали 15-летнего подростка, управляющего автомобилем.

Как сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, инцидент произошел вечером 20 июля на ул. Пархоменко. "Ладу Гранту" остановили для проверки документов, однако оказалось, что за рулем сидел несовершеннолетний, естественно, не имеющий водительских прав. На место была вызвана мать подростка, которая сообщила, что ребенок взял ключи без разрешения и поехал кататься. Семью отправили в дежурную часть территориального отдела полиции для выяснения всех обстоятельств.

Автомобиль "Лада Гранта", за рулем которого был задержан несовершеннолетний(2022)|Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

Всю имеющуюся информацию сотрудники ПДН предоставят в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних. Полиция также рассмотрит вопрос о привлечении родителей школьника к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ - за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

"За халатное отношение к воспитанию несовершеннолетних родители или законные представители могут быть привлечены к административной ответственности. Кроме этого, в случае, если от действий несовершеннолетних, управляющих транспортными средствами, будет причинен ущерб имуществу других лиц, материальная ответственность ляжет именно на плечи родителей", - добавили в пресс-службе.

Теги: Госавтоинспекция, Екатеринбург, автомобиль, подросток, водитель



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