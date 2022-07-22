22 Июля 2022
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Политика В России
песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2012) | Фото: Накануне.ru

Песков назвал глупостью публикации о невыдаче Россией разрешения на ввоз турбины для "Северного потока"

В Кремле заявили, что любые упреки в адрес России в связи с задержкой возврата после ремонта в Канаде турбины для "Северного потока" безосновательны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию о том, что якобы Россия не дает разрешение на ввоз турбины. По его словам, это полная глупость.

"Компания, которая чинила это все -The Siemens, она прекрасно знает, где установлена эта турбина, то есть, это просто абсурдное сообщение источника", - сказал Песков.

Он посоветовал обращаться к первоисточнику, которым "в этой истории является "Газпром", передает РИА Новости.

Также, как отметил Песков, президент Владимир Путин говорил, что по состоянию в ночь на 20 число не были получены ни юридические, ни иные, ни технологические документы по этой турбине.

Ранее Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что турбина для газопровода "Северный поток", которую отправили после ремонта в Канаде, застряла в Германии.

Якобы это связано с тем, что Россия до сих пор не прислала документы для ее доставки в страну. По данным собеседника агентства, 17 июля логистическая компания Challenge Group доставила оборудование в Кельн. В настоящее время отсутствуют документы о том, куда именно доставить турбину и через какой таможенный пост.

Теги: песков, турбина, северный поток



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