Стало известно имя нового посла Белоруссии в России

Президенты Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого согласовали назначение нового посла Белоруссии в России. Им станет Дмитрий Крутой, до сих пор работавший заместителем главы администрации президента Белоруссии. Ранее он занимался разработкой союзных программ по углублению интеграции, говорится в сообщении пресс-службы президента Белоруссии. Примечательно, что ранее уровень интеграции РФ и Белоруссии не раз критиковался как в Минске, так и в Москве. Например, не так давно глава СФ Валентина Матвиенко заявила, что нельзя одобрять проект бюджета Союзного государства, пока в нем не появятся реальные мероприятия.

Предыдущий посол - Владимир Семашко - занимал должность посла Белоруссии в России с 2018 г. В 2019 г. он был наделен полномочиями вице-премьера по вопросам деятельности республики в рамках Союзного государства.

Дмитрий Крутой стал самым молодым министром в правительстве Белоруссии: с 2018 по 2019 г. он занимал должность министра экономики Республики Беларусь. На тот момент Крутому было 37 лет. В декабре 2019 г. его назначили на пост первого заместителя премьер-министра Белоруссии, после чего его назначили на должность заместителя главы администрации при президенте Лукашенко, пишут "Ведомости".