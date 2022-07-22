В Тюмени начальника отделения полка ДПС арестовали за получение взяток

В Тюмени начальника отделения ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области Максима Бирюкова арестовали за взятки в крупном размере от владельца штрафстоянки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК России По Тюменской области.

По информации следствия, с января по март текущего года обвиняемый получал от владельца штрафстоянки взятки за покровительство его предпринимательской деятельности, тем самым обеспечивал высокий показатель количества задержанных и перемещенных для хранения на штрафтоянку автомобилей с целью получения предпринимателем высокого дохода от оплаты гражданами услуг.

Ленинский районный суд Тюмени арестовал его до 18 сентября 2022 года.

Следователем СК России проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и очевидцы.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.