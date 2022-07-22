Роскомнадзор снял блокировку с анонимного браузера Tor

Роскомнадзор по решению Саратовского областного суда от 19 мая разблокировал в России сайт анонимного браузера Tor и сети The Tor Project. Апелляционный иск на блокировку подавали юристы правозащитного проекта "Роскомсвобода".

"Роскомнадзор, конечно, неприлично сильно затянул с разблокировкой сайта, потому что решение о блокировке было отменено еще 19 мая, и с тех пор основание для нахождения сайта The Tor Project в реестре запрещенной информации отсутствовало", - цитирует "Роскомсвобода" адвоката Екатерину Абашину.