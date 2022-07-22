22 Июля 2022
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Рим, Италия, улица (2015) | Фото: Накануне.RU

NI: Отставка Драги сыграет против западной поддержки Украины

Отставка Марио Драги с поста премьер-министра Италии может иметь неприятные последствия для Украины, так как сыграет против западного единства по вопросу ее поддержки. Позиция Италии может круто измениться. Об этом пишет The National Interest.
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Драги выступал за военную помощь Киеву и был одним из инициаторов предоставления статуса кандидата в члены ЕС. Но опросы показывают, что верх на досрочных сентябрьских выборах в парламент наверняка одержат правые, которые против конфронтации с Россией. Лидер партии "Лига" Маттео Сальвини носил футболку с изображением президента РФ Владимира Путина и назвал его "одним из лучших лидеров в мире". А глава "Братьев Италии" Джорджиа Мелони называет Путина защитником европейских ценностей и христианского самосознания.

Но даже если коалиция правых партий не придет к власти, позиция Рима все равно сильно изменится. Исторически в итальянском обществе сильны симпатии к России. Даже в левом "Движении пяти звезд" недавно произошел раскол по вопросу военной помощи Украине. Так, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо покинул движение, обвинив лидера Джузеппе Конте в том, что он "помогает Путину", не желая давать Украине больше оружия.

Италия не станет пророссийской, но вот прежнего антироссийского единства Запада больше не будет, уверен автор. Скорее всего, Рим будет убеждать Киев пойти на уступки и переговоры. Среди всех стран G7 в Италии наименьшая поддержка военного противостояния России.

Также новое правительство вряд ли поддержит новые санкции против России, особенно в отношении нефти и газа, учитывая общее недовольство в стране по поводу подорожания топлива.

Японская Yahoo News Japan отмечает, что политический кризис в Италии еще больше ослабит евро и ухудшит экономическую ситуацию в Европе. В этих условиях помощь Украине станет менее актуальной.

Теги: Италия, Украина



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