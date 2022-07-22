22 Июля 2022
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Глава Минтранса Красноярского края задержан по "делу Митволя", - СМИ

В Красноярском крае задержали министра транспорта региона Константина Димитрова, сообщает РИА Новости.

По данным источника, задержание связано с "делом Митволя" о строительстве метро в Красноярске.

Напомним, экс-заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь является фигурантом дела о хищении 900 млн рублей при на проекте строительства метрополитена. По данным СМИ, к махинациям может быть причастна компании Митволя, готовившая проектно-сметную документацию метро.

Теги: минтранс, митволь, красноярский край



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