Глава Минтранса Красноярского края задержан по "делу Митволя", - СМИ

В Красноярском крае задержали министра транспорта региона Константина Димитрова, сообщает РИА Новости.

По данным источника, задержание связано с "делом Митволя" о строительстве метро в Красноярске.

Напомним, экс-заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь является фигурантом дела о хищении 900 млн рублей при на проекте строительства метрополитена. По данным СМИ, к махинациям может быть причастна компании Митволя, готовившая проектно-сметную документацию метро.