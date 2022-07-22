"IT-специалисты Росимущества перевели корпоративные коммуникации и межведомственные онлайн-встречи на российскую ВКС-платформу TrueConf Enterprise. Основная цель внедрения – быстро объединить АРМ сотрудников, личные устройства и приобретенные ранее ВКС-терминалы в единую сеть корпоративной видеосвязи", - рассказали ТАСС в TrueConf.

Специалисты Росимущества перевели корпоративные и межведомственные коммуникации на российскую платформу видеоконференцсвязи TrueConf Enterprise.





