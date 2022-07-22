22 Июля 2022
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Тюменский центр занятости компьютер сайт Работа в России (2009) | Фото:накануне.ру

Специалисты Росимущества перевели корпоративные и межведомственные коммуникации на российскую платформу

Специалисты Росимущества перевели корпоративные и межведомственные коммуникации на российскую платформу видеоконференцсвязи TrueConf Enterprise.

"IT-специалисты Росимущества перевели корпоративные коммуникации и межведомственные онлайн-встречи на российскую ВКС-платформу TrueConf Enterprise. Основная цель внедрения – быстро объединить АРМ сотрудников, личные устройства и приобретенные ранее ВКС-терминалы в единую сеть корпоративной видеосвязи", - рассказали ТАСС в TrueConf.

Ранее ведомство использовало зарубежное ПО.

Теги: Росимущество, ПО, импортозамещение, TrueConf



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