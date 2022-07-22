Уральский бизнесмен пытался вывезти в Узбекистан 4-килограммовый церковный колокол

Кольцовские таможенники обнаружили в багаже авиапассажира церковный колокол весом в 4 кг. По словам самого мужчины, он вез бизнес-партнеру из Узбекистана сувенир.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, бизнесмен приобрел колокол на известном сайте частных объявлений, но не думал, что на провоз религиозной реликвии нужно разрешение.

"Согласно заключению таможенного эксперта перемещаемый в багаже колокол является предметом отправления религиозных культов различных конфессий и органичен к перемещению через государственную границу. За перемещение колокола без разрешения Минкультуры России и пассажирской таможенной декларации нарушителю грозит штраф и, возможно, конфискация", – рассказал начальник Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина Анатолий Тимощенков.

Таможенная экспертиза показала, что колокол отлит из сложного сплава меди, олова, цинка, свинца и железа. Такой химический состав применялся более 100 лет назад. Коррозия, царапины, следы ремонта говорят о длительной эксплуатации реликвии. Более того, отсутствие маркировки показывает кустарное, а не серийное производство, что в совокупности с вышеперечисленным предполагает стоимость колокола в более чем 4 тыс. рублей.