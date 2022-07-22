Уральский бизнесмен пытался вывезти в Узбекистан 4-килограммовый церковный колокол

22 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Малый церковный колокол (2022) | Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Уральский бизнесмен пытался вывезти в Узбекистан 4-килограммовый церковный колокол

Кольцовские таможенники обнаружили в багаже авиапассажира церковный колокол весом в 4 кг. По словам самого мужчины, он вез бизнес-партнеру из Узбекистана сувенир.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, бизнесмен приобрел колокол на известном сайте частных объявлений, но не думал, что на провоз религиозной реликвии нужно разрешение.

Малый церковный колокол(2022)|Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

"Согласно заключению таможенного эксперта перемещаемый в багаже колокол является предметом отправления религиозных культов различных конфессий и органичен к перемещению через государственную границу. За перемещение колокола без разрешения Минкультуры России и пассажирской таможенной декларации нарушителю грозит штраф и, возможно, конфискация", – рассказал начальник Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина Анатолий Тимощенков.

Малый церковный колокол(2022)|Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Таможенная экспертиза показала, что колокол отлит из сложного сплава меди, олова, цинка, свинца и железа. Такой химический состав применялся более 100 лет назад. Коррозия, царапины, следы ремонта говорят о длительной эксплуатации реликвии. Более того, отсутствие маркировки показывает кустарное, а не серийное производство, что в совокупности с вышеперечисленным предполагает стоимость колокола в более чем 4 тыс. рублей.

Теги: колокол, таможня, реликвия, сувенир



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Заказывайте икс бокс на официальном сайте мвидео