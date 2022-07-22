На депутата из Новосибирска завели уголовное дело после высказываний о военных

Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой после ее негативных комментариев о погибших российских военнослужащих.

"Возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ ("Распространение заведомо ложной информации о ВС РФ")", - сказали РИА Новости в ведомстве. Санкция статьи предусматривает наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

По данным следствия, 15 июля Пирогова в соцсети опубликовала информацию, содержащую ложные данные об использовании ВС России.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился дать правовую оценку высказываниям депутата. Пирогова прокомментировала один из материалов СМИ, в котором описывается, как родные погибших благодарят власти за достойную организацию их похорон. Позднее она удалила пост, объяснив, что ее слова были вырваны из контекста.

Сама Пирогова ранее сообщила, что на нее составили административный протокол о дискредитации Вооруженных сил России. По нему депутату грозит штраф до 200 тысяч рублей.