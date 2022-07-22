В Перми работник "Транс сервис" получил сильные ожоги

В Перми работник "Транс сервис" получил ожоги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Инспекции труда по Пермскому краю.

Инцидент произошел 21 июля, утром. Пострадал промывальщик-пропарщик цистерн. Во время работ на промывочно-пропарочном участке произошла дегазация цистерн, что привело к пожару и работник получил сильные ожоги. Полученные работником травмы, относятся к тяжелой степени причинения вреда здоровью.

"Для установления обстоятельств и причин получения травмы инспекция труда приступила к расследованию несчастного случая. По результатам расследования будут приняты меры административного характера и направлены материалы в следственные органы", - говорится в сообщении.