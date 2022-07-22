22 Июля 2022
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Общество Свердловская область
бешенство, бешеная собака (2020) | Фото: medaboutme.ru

Свердловчанин выплатит покусанному собакой ребенку 50 000 рублей

Житель Туринского района выплатит семье 5-летнего ребенка компенсацию в размере 50 тыс. рублей за нападение его собаки. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Инцидент произошел 16 апреля 2022 года в селе Чукреевское Туринского района. Домашняя собака, которую хозяин выпустил его гулять без поводка и намордника, напала на ребенка, искусав руки и ноги. По рекомендации врачей ГАУЗ Свердловской области "Туринская центральная районная больница им. О.Д. Зубова", ребенок находился на амбулаторном лечении.

"Прокуратура на основании заявления законного представителя несовершеннолетнего направила исковое заявление в Туринский районный суд о взыскании с владельца собаки в пользу несовершеннолетнего ребёнка компенсации морального вреда в размере 50 тыс. рублей. Суд пришел к выводу, что владелец собаки, напавшей на несовершеннолетнего, несет ответственность за вред, причиненный ребенку", - сообщили в пресс-службе.

Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.

Теги: собака, укус, компенсация, собака, ребенок



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