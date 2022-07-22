22 Июля 2022
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Сергей Шойгу (2016) | Фото: Накануне.RU

Турецкие СМИ: Шойгу прибыл в Стамбул для подписания соглашения по украинскому зерну

Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для подписания соглашения по зерну, сообщает турецкий телеканал Habertürk. Отмечается, что соглашение от Турции и РФ подпишут главы военных ведомств двух стран. При этом будут присутствовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Ожидается, что подписание соглашения состоится в 16:30 мск.

Соглашение предполагает, что Украина разминирует часть своих черноморских портов, чем не будет пользоваться Россия. Суда с зерном в сопровождении украинских кораблей пройдут по выделенным коридорам до международных вод, откуда их в Стамбул сопроводят уже турецкие наблюдатели. В Турции корабли будут досматриваться на предмет провоза оружия и вообще чего-либо иного, кроме зерна.

Теги: сергей шойгу, турция, соглашение, украинское зерно



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