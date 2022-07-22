22 Июля 2022
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Космический снимок Уренгойского месторождения (2022) | Фото: пресс-служба Роскосмоса

Роскосмос дразнит европейских "партнеров" космическими снимками газовых месторождений

Хоть Дмитрий Рогозин и покинул пост гендиректора Роскосмоса, пресс-служба госкорпорации продолжает публикации в стилистике бывшего шефа. Так, в ведомстве решили высказаться по поводу ситуации с газоснабжением Европы и напрямую напомнили "партнерам", что "зима близко".

В Telegram-аккаунте Роскосмоса были опубликованы космические снимки крупнейших российских газовых месторождений. Подпись к снимкам сообщает: накануне возобновилась после ремонта работа газопровода "Северный поток".

Космический снимок Уренгойского месторождения.(2022)|Фото: пресс-служба Роскосмоса

Затем идет цитата Путина: "Ранее президент России Владимир Путин, находясь в Тегеране, с иронией прокомментировал энергетическую политику европейских стран: "они большие специалисты в области нетрадиционных отношений, вот и в области энергетики тоже решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия".

И в конце пресс-служба добавляет от себя: "Мы же публикуем спутниковые снимки месторождений традиционной энергетики и напоминаем партнерам: зима близко".

Теги: роскосмос, газовое месторождение, европа



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