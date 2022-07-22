22 Июля 2022
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Экономика В России
Владимир Путин, президент, глава государства (2021) | Фото: kremlin.ru

Путин поручил ограничить 7 процентами ставку по льготной ипотеке

Президент России Владимир Путин поручил до 25 июля обеспечить изменение условий по льготной ипотеке, установив ставку не выше 7%, сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что глава государства дал данное поручение правительству.

22 июня кабмин официально снизил ставку по льготной ипотеке с 9% до 7%. Срок действия программы остался прежним – до конца 2022 года. Максимальные суммы кредитов сохранятся. Ранее такое предложение озвучил президент, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.

Теги: путин, льготная ипотека



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