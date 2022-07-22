Путин поручил ограничить 7 процентами ставку по льготной ипотеке

Президент России Владимир Путин поручил до 25 июля обеспечить изменение условий по льготной ипотеке, установив ставку не выше 7%, сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что глава государства дал данное поручение правительству.

22 июня кабмин официально снизил ставку по льготной ипотеке с 9% до 7%. Срок действия программы остался прежним – до конца 2022 года. Максимальные суммы кредитов сохранятся. Ранее такое предложение озвучил президент, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.