Путин поручил ограничить 7 процентами ставку по льготной ипотеке
Президент России Владимир Путин поручил до 25 июля обеспечить изменение условий по льготной ипотеке, установив ставку не выше 7%, сообщается на сайте Кремля.
Уточняется, что глава государства дал данное поручение правительству.
22 июня кабмин официально снизил ставку по льготной ипотеке с 9% до 7%. Срок действия программы остался прежним – до конца 2022 года. Максимальные суммы кредитов сохранятся. Ранее такое предложение озвучил президент, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.