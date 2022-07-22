22 Июля 2022
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Происшествия За рубежом
жара солнце температура (2012) | Фото:

В Португалии и Испании за неделю от жары умерло более 1700 человек

В Португалии и Испании за неделю скончалось от жары более 1700 человек. В регионе стоит небывалая жара, температура воздуха держится в районе отметки в 40 градусов. Также страны южной Европы охвачены лесными пожарами, в результате которых тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.

Ранее власти Португалии сообщили о 238 погибших в период с 7 по 13 июля, а с 13 по 18 июля погибло еще 1063 человека.

В Лиссабонском университете отмечают, что чаще всего от аномальной жары умирают пожилые люди. Ученые считают, что государство должно проследить за тем, чтобы дома престарелых и другие учреждения для пенсионеров приняли превентивные меры по борьбе с перегревом.

Теги: португалия, испания, анормальная жара, погибшие



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