В Португалии и Испании за неделю от жары умерло более 1700 человек

В Португалии и Испании за неделю скончалось от жары более 1700 человек. В регионе стоит небывалая жара, температура воздуха держится в районе отметки в 40 градусов. Также страны южной Европы охвачены лесными пожарами, в результате которых тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.

Ранее власти Португалии сообщили о 238 погибших в период с 7 по 13 июля, а с 13 по 18 июля погибло еще 1063 человека.

В Лиссабонском университете отмечают, что чаще всего от аномальной жары умирают пожилые люди. Ученые считают, что государство должно проследить за тем, чтобы дома престарелых и другие учреждения для пенсионеров приняли превентивные меры по борьбе с перегревом.