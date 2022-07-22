22 Июля 2022
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Общество Новосибирская область
мфц, мои документы, госуслуги (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

МФЦ Новосибирской области совершенствуют стандарт обслуживания

Обслуживание заявителей в многофункциональных центрах (МФЦ) Новосибирской области осуществляется с использованием электронной очереди. Для удобства посетителей вносятся уточнения, определяющие способы получения талона, условия замены услуги, указанной в талоне, и основания для аннулирования талона. Внесение изменений в Стандарт обслуживания заявителей поддержало правительство Новосибирской области.

«Уточнения необходимы для нивелирования конфликтных ситуаций в работе с заявителями. Мы нацелены на улучшение качества обслуживания заявителей, и для того, чтобы получение услуги было комфортным», – отметил заместитель министра экономического развития Новосибирской области Виталий Шовтак.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, согласно внесенным изменениям в постановление правительства Новосибирской области от 11.12.2018 № 513-п, заявитель может получить то количество услуг, которое указано в талоне. Заменить услугу, указанную в талоне, на другую услугу нельзя. Исключение допускается в случае, когда время предоставления услуги, указанной в талоне, соответствует времени предоставления необходимой услуги заявителю. При формировании талона указываются ФИО заявителя, право использования выделенного приема другому заявителю передать нельзя. Если данные заявителя в талоне не совпадают с данными обратившегося на прием гражданина, в обслуживании заявителю отказывается.

МФЦ, госуслуги(2022)|Фото: Валерий Панов / Ведомостинсо.рф

Еще одно уточнение касается порядка вызова за получением услуги – заявитель трижды приглашается в окно обслуживания – два раза подряд и третий раз не более чем через 10 минут, однако, если заявитель не подошел после очередного приглашения, талон аннулируется.

Также для оптимизации процесса получения услуг активно внедряются новые цифровые технологии и сервисы: интеллектуальный голосовой робот-консультант, который отвечает на звонки в колл-центре МФЦ и оказывает консультации по вопросам оказания услуг, "криптобиокабины" для оформления биометрического загранпаспорта, сервис "график загруженности филиалов", который отображает онлайн текущую ситуацию в филиалах МФЦ по количеству человек в очереди и на приеме, а также рассчитывает, сколько времени заявитель проведет в конкретном филиале.

Теги: мфц, документы, госуслуги, стандарт обслуживания



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