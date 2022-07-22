В Челябинске лидер ОПГ автоугонщиков не смог выйти из колонии

В Челябинске суд отказал серийному угонщику автомобилей Роману Килиевичу в удовлетворении ходатайства о замене неотбытого срока в колонии более мягким видом наказания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Лидер ОПГ был осужден в 2017 году к 11 годам колонии общего режима за серию хищений дорогих иномарок.

В феврале Калининский районный суд рассмотрел ходатайство осужденного и заменил ему неотбытую часть наказания более мягким видом наказания на 3 года 1 месяц 12 дней. Судом не было учтено данные о личности осужденного, его поведения в период отбывания наказания. Кроме того, им не было принято мер для возмещения ущерба перед потерпевшими. Он выплатил всего 4 тыс. рублей из 6,7 млн рублей.

Прокуратура внесла апелляционное представление на решение суда. Челябинский областной суд отменил решение районного суда и направил материалы на новое рассмотрение. В ходе повторного рассмотрения в удовлетворении ходатайства осужденного было отказано.