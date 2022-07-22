22 Июля 2022
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Общество В России
(2018) | Фото: Накануне.RU

СМИ: Мошенники получили доступ к переписке замминистра энергетики РФ

Мошенники, предположительно, получили доступ к переписке заместителя министра энергетики России Павла Сниккарса. Об этом пишут Telegram-каналы "112" и Mash.

Выяснилось, что еще в апреле 24-летний Дмитрий Ш. пришел с поддельной генеральной доверенностью министерства в офис одного из операторов связи и перевыпустил сим-карту. После этого, якобы, он получил доступ ко всем мессенджерам чиновника.

Сейчас следствие возбудило уголовное дело по статье "Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров и иных сообщений". Пока продолжается поиск заинтересованных в похищении переписки заместителя министра. Дмитрий Ш. задержан, но следователи полагают, что он был просто исполнителем.

Теги: мошенники, переписка, чиновник



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