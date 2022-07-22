СМИ: Мошенники получили доступ к переписке замминистра энергетики РФ

Мошенники, предположительно, получили доступ к переписке заместителя министра энергетики России Павла Сниккарса. Об этом пишут Telegram-каналы "112" и Mash.

Выяснилось, что еще в апреле 24-летний Дмитрий Ш. пришел с поддельной генеральной доверенностью министерства в офис одного из операторов связи и перевыпустил сим-карту. После этого, якобы, он получил доступ ко всем мессенджерам чиновника.

Сейчас следствие возбудило уголовное дело по статье "Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров и иных сообщений". Пока продолжается поиск заинтересованных в похищении переписки заместителя министра. Дмитрий Ш. задержан, но следователи полагают, что он был просто исполнителем.