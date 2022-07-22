Роспотребнадзор подаст иск за отмененный в Екатеринбурге концерт Макса Барских

Роспотребнадзор собрал достаточно заявлений от жителей Екатеринбурга, требующих вернуть деньги за несостоявшийся концерт украинского певца Макса Барских. Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего 27 горожанам организаторы концерта ООО "Ладошки Шоу" задолжали 220 тыс. рублей. Коллективный иск будет подан в суд в ближайшее время.

Напомним, что о намерении подать иск надзорный орган сообщал еще в мае. Тогда и объявили сбор заявлений от граждан, чьи права и кошельки пострадали.

Выступление артиста в Екатеринбурге должно было состояться еще в сентябре 2020 года, но несколько раз переносилось из-за ситуации с ковидом. Очередной датой проведения было названо 16 апреля 2022 года, но в марте певец из Херсона объявил об отмене своих шоу в России. После этого в свердловском Роспотребнадзоре рассказали, как вернуть деньги за билеты на концерт Барских.