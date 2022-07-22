22 Июля 2022
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Армия и ВПК Украина
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) (2022) | Фото: Dondi Tawatao / Getty Images

Минобороны: За 15 дней на Украине уничтожены четыре пусковые установки HIMARS

На Украине с 5 по 20 июля уничтожены четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина HIMARS производства США, сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, по данным ведомства, уничтожен пункт дислокации нацформирования "Черная сотня", развернутый в школе Краматорска. Ликвидированы до 300 националистов и больше 40 единиц спецтехники.

На прошлой неделе сообщалось, что в распоряжении армии России появилась американская реактивная система залпового огня HIMARS. Про этом было до конца неизвестно, захвачена ли установка РСЗО HIMARS в бою или была продана коррумпированными украинскими военными. Но на данный момент установка уже в России.

Доступ к технологиям HIMARS даст российским военным представление об уязвимых местах американской РСЗО, в том числе для средств РЭБ и ПВО.

Теги: HIMARS, Украина



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