Минобороны: За 15 дней на Украине уничтожены четыре пусковые установки HIMARS

На Украине с 5 по 20 июля уничтожены четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина HIMARS производства США, сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, по данным ведомства, уничтожен пункт дислокации нацформирования "Черная сотня", развернутый в школе Краматорска. Ликвидированы до 300 националистов и больше 40 единиц спецтехники.

На прошлой неделе сообщалось, что в распоряжении армии России появилась американская реактивная система залпового огня HIMARS. Про этом было до конца неизвестно, захвачена ли установка РСЗО HIMARS в бою или была продана коррумпированными украинскими военными. Но на данный момент установка уже в России.

Доступ к технологиям HIMARS даст российским военным представление об уязвимых местах американской РСЗО, в том числе для средств РЭБ и ПВО.