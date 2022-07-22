22 Июля 2022
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Политика ДНР и ЛНР
Google (2021) | Фото: Накануне.RU

В ДНР вслед за Луганском заблокировали Google

Глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале рассказал о блокировке в республике Google.

Бесчеловечная пропаганда Украины и Запада давно перешла все границы, полагает Пушилин. Происходит настоящая травля русских, навязывание лжи и дезинформации.

"На передовой информационных технологий в этой связи – поисковая система Google, которая открыто по приказу своих кураторов из американского правительства пропагандирует терроризм и насилие в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса", - считает глава ДНР.

Это началось далеко не вчера.

"Считаю, что с такой ситуацией не стоит больше мириться. Нами принято решение о блокировании Google на территории ДНР. Так поступают в любом обществе с преступниками: их изолируют от других людей. Если Google перестанет проводить свою преступную политику и вернётся в русло закона, морали и здравого смысла, для его работы не будет никаких препятствий", - написал Пушилин.

Напомним, ранее эту поисковую систему заблокировали в Луганске.

Теги: ДНР, Google, Денис Пушилин



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