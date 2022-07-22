На Урале в результате столкновения поездов погиб машинист

На свердловском предприятии "Ураласбест" на путях столкнулись два рабочих поезда. В результате машинист тягового агрегата скончался, сообщили в пресс-службе компании.

Трагедия произошла 21 июля в 23.00 на станции "Фабрика 6". На комбинате также выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, по данному факту уже организована проверка. В ходе нее сотрудники ведомства дадут правовую оценку соблюдению на предприятии трудового законодательства в сфере охраны труда. Ответственные за безопасность на предприятии лица будут выявлены, после чего прокуратура, при наличие оснований, примет меры прокурорского реагирования.