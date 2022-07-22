22 Июля 2022
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Происшествия За рубежом
(2005) | Фото: Александр Иванишин www.itogi.ru

В Израиле участник вечеринки погиб в расщелине, засосавшей бассейн

В израильском городе Кармей-Йосеф мужчина погиб после того, как его унесло водой в воронку, образовавшуюся в бассейне частного дома. Обрушение дна бассейна произошло во время многолюдной вечеринки.

Спасательная операция продолжалась четыре часа, она осложнялась опасностью повторного обрушения. По данным Times of Israel, еще одному мужчине удалось выбраться из образовавшегося провала, он отделался легкими травмами.

Погибшего затянуло внутрь образовавшегося тоннеля, длина которого составила более десяти метров. Спасатели смогли найти тело мужчины только при помощи камер, которые спускали в тоннель. Чтобы достать погибшего пришлось укреплять образовавшуюся расщелину.

Теги: израиль, бассейн, вечеринка



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